Утренняя атака на Запорожье: разрушен дом в Вольнянске, ранены четыре человека, среди них дети
19 мая, 16:01 • 18754 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
19 мая, 14:16 • 35565 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
19 мая, 14:00 • 32974 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
19 мая, 13:39 • 32778 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
19 мая, 13:34 • 42823 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
19 мая, 12:58 • 31376 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 18080 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
19 мая, 11:20 • 15398 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
19 мая, 10:17 • 15624 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
рф проводит неоглашенные ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от слабости на фронте — ISW

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

россия проводит неоглашенные ядерные учения для маскировки военных неудач. Аналитики оценивают это как попытку повлиять на решения НАТО относительно поддержки Украины.

россия использует заранее не объявленные стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать свою силу союзникам Украины и отвлечь внимание от собственных "растущих" слабых мест на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министерство обороны россии 19 мая объявило, что российские ракетные войска стратегического назначения, северный и тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и некоторые подразделения ленинградского и центрального военных округов проведут учения с 19 по 21 мая по подготовке и применению ядерной силы в ответ на угрозу агрессии.

россия ранее не объявляла о ядерных учениях 19-21 мая и проводит их значительно раньше в этом году, чем ее типичные воздушные, наземные и морские ядерные учения (неофициально учения "Гром"), которые россия проводит ежегодно в октябре с 2022 года. российские вооруженные силы в последний раз проводили внезапные ядерные учения летом 2024 года, сосредоточенные на нестратегическом (тактическом) ядерном оружии, что, вероятно, повлияет на западные политические дебаты относительно поставок Украине дальнобойного оружия

— указывают аналитики.

беларусь начала тренировки своих военных из "частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения"18.05.26, 12:06 • 3552 просмотра

Они подчеркивают, что кремль также повторяет давние угрозы в адрес НАТО, "соответствующие этим учениям". При этом россияне усиливают нарративы, направленные на влияние на принятие решений НАТО и маскировку собственных слабостей.

российские войска до сих пор не смогли достичь существенных успехов в своем наступлении весны-лета 2026 года, украинские войска перехватили тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, а российские войска не смогли защитить глубокий тыл россии от все более разрушительных украинских ударов

— оценивают в ISW.

Там делают вывод, что российские чиновники могут обвинять страны НАТО в эскалации одновременно с учениями, пытаясь осуществить рефлексивный контроль – тактику, которая заключается в формировании противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно предпринимал действия, выгодные для россии, чтобы разделить Украину и ее европейских партнеров и уменьшить поддержку оборонных усилий Киева.

Напомним

Накануне минобороны рф объявило о начале учений по подготовке к применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

В беларуси не наблюдается перемещения войск или техники, но угроза со стороны страны реальна - ГПСУ19.05.26, 17:01 • 2684 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Институт изучения войны
НАТО
Украина