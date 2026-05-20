рф проводит неоглашенные ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от слабости на фронте — ISW

россия использует заранее не объявленные стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать свою силу союзникам Украины и отвлечь внимание от собственных "растущих" слабых мест на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Отмечается, что министерство обороны россии 19 мая объявило, что российские ракетные войска стратегического назначения, северный и тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и некоторые подразделения ленинградского и центрального военных округов проведут учения с 19 по 21 мая по подготовке и применению ядерной силы в ответ на угрозу агрессии.

россия ранее не объявляла о ядерных учениях 19-21 мая и проводит их значительно раньше в этом году, чем ее типичные воздушные, наземные и морские ядерные учения (неофициально учения "Гром"), которые россия проводит ежегодно в октябре с 2022 года. российские вооруженные силы в последний раз проводили внезапные ядерные учения летом 2024 года, сосредоточенные на нестратегическом (тактическом) ядерном оружии, что, вероятно, повлияет на западные политические дебаты относительно поставок Украине дальнобойного оружия

беларусь начала тренировки своих военных из "частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения"

Они подчеркивают, что кремль также повторяет давние угрозы в адрес НАТО, "соответствующие этим учениям". При этом россияне усиливают нарративы, направленные на влияние на принятие решений НАТО и маскировку собственных слабостей.

российские войска до сих пор не смогли достичь существенных успехов в своем наступлении весны-лета 2026 года, украинские войска перехватили тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, а российские войска не смогли защитить глубокий тыл россии от все более разрушительных украинских ударов