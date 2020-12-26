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Сноуден впервые стал отцом

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который проживает в России, стал отцом - у него родился сын. Сноуден разместил в Twitter фотографии ребенка, передает УНН.

Сноуден впервые стал отцом

Ранее о том, что в конце декабря у Сноудена родится ребенок, рассказал его адвокат. Он отметил, что мальчик получит российское гражданство.

Сам Сноуден в связи с этим заявил о планах получить гражданство России. Он объяснил это тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. При этом он говорил, что вместе с женой Линдси будет воспитывать ребенка "со всеми ценностями Америки, которую мы любим".

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

- Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

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