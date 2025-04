Сноуден впервые стал отцом

Ранее о том, что в конце декабря у Сноудена родится ребенок, рассказал его адвокат. Он отметил, что мальчик получит российское гражданство.

Сам Сноуден в связи с этим заявил о планах получить гражданство России. Он объяснил это тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. При этом он говорил, что вместе с женой Линдси будет воспитывать ребенка "со всеми ценностями Америки, которую мы любим".

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

