Сноуден вперше став батьком

Раніше про те, що в кінці грудня у Сноудена народиться дитина, розповів його адвокат. Він зазначив, що хлопчик отримає російське громадянство.

Сам Сноуден в зв’язку з цим заявив про плани отримати громадянство Росії. Він пояснив це тим, що не бажає розлучатися з сином через те, що у них буде різне громадянство. При цьому він говорив, що разом з дружиною Ліндсі буде виховувати дитину “з усіма цінностями Америки, яку ми любимо”.

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розгляне можливість помилування ексспівробітника Агентства національної безпеки Едварда Сноудена.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

— Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020