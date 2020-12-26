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Сноуден вперше став батьком

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, який проживає в Росії, став батьком - у нього народився син. Сноуден розмістив в Twitter фотографії дитини, передає УНН.

Сноуден вперше став батьком

Раніше про те, що в кінці грудня у Сноудена народиться дитина, розповів його адвокат. Він зазначив, що хлопчик отримає російське громадянство.

Сам Сноуден в зв’язку з цим заявив про плани отримати громадянство Росії. Він пояснив це тим, що не бажає розлучатися з сином через те, що у них буде різне громадянство. При цьому він говорив, що разом з дружиною Ліндсі буде виховувати дитину “з усіма цінностями Америки, яку ми любимо”.

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розгляне можливість помилування ексспівробітника Агентства національної безпеки Едварда Сноудена.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

— Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

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