Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 740 выездов, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасено 15 человек, 41 здание и 4 единицы автотракторной техники.