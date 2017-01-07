Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 347 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено 14 человек, 98 зданий и 5 единиц автотракторной техники.