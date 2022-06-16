Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Словакия передала Украине пять вертолетов, а также боеприпасы для РСЗО "Град". Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter, передает УНН.
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В рамках нового пакета военной помощи Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Техника уже на вооружении украинских защитников.
Кроме того, Словакия передала тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".
Glad to confirm that thousands of #Slovak 122mm Grad rockets and 5 Mi series helicopters have been safely donated to #Ukraine armed forces. The whole democratic world helps Ukraine to defend against #Russian agression. #SlavaUkraini @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU @SlovakEmbassyUS pic.twitter.com/L2oeunhTCy— Jaro Nad (@JaroNad) June 15, 2022
Добавим
Словакия подписала контракт о передаче Украине восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.