Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"

В рамках нового пакета военной помощи Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Техника уже на вооружении украинских защитников.

Кроме того, Словакия передала тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".

Glad to confirm that thousands of #Slovak 122mm Grad rockets and 5 Mi series helicopters have been safely donated to #Ukraine armed forces. The whole democratic world helps Ukraine to defend against #Russian agression. #SlavaUkraini @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU @SlovakEmbassyUS pic.twitter.com/L2oeunhTCy

— Jaro Nad (@JaroNad) June 15, 2022

Добавим

Словакия подписала контракт о передаче Украине восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.