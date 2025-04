Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів і боєприпаси для "Градів"

Деталі

У межах нового пакету військової допомоги Україна отримала від Словаччини чотири військові гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2. Техніка вже на озброєнні українських захисників.

Крім того, Словаччина передала тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".

Glad to confirm that thousands of #Slovak 122mm Grad rockets and 5 Mi series helicopters have been safely donated to #Ukraine armed forces. The whole democratic world helps Ukraine to defend against #Russian agression. #SlavaUkraini @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU @SlovakEmbassyUS pic.twitter.com/L2oeunhTCy

— Jaro Nad (@JaroNad) June 15, 2022

Додамо

Словаччина підписала контракт про передачу Україні восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.