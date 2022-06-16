Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів і боєприпаси для "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів, а також боєприпаси для РСЗВ "Град". Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter, передає УНН.
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У межах нового пакету військової допомоги Україна отримала від Словаччини чотири військові гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2. Техніка вже на озброєнні українських захисників.
Крім того, Словаччина передала тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".
Glad to confirm that thousands of #Slovak 122mm Grad rockets and 5 Mi series helicopters have been safely donated to #Ukraine armed forces. The whole democratic world helps Ukraine to defend against #Russian agression. #SlavaUkraini @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU @SlovakEmbassyUS pic.twitter.com/L2oeunhTCy— Jaro Nad (@JaroNad) June 15, 2022
Додамо
Словаччина підписала контракт про передачу Україні восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.