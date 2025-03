Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты

Цитата

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения Ringtausch с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт (глава Минобороны Германии – ред.) за отличное сотрудничество. Слава Украине!" – написал Надь.

Справка

БМП-1 – первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также для совместных действий с танками в бою.

Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop. #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ

— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022

Напомним

Швеция предоставит Украине крупнейший в истории двусторонних отношений пакет оборонной и гуманитарной помощи. По словам главы МИД Швеции, финансовая помощь поможет Украине найти больше нужного ей на международном рынке.

Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2 с лазерным наведением.