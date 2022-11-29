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Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти

Київ • УНН

 • 677510 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 завдяки угоді з Німеччиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

Цитата

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на підставі угоди Ringtausch з Німеччиною. Дякую Крістіне Ламбрехт (глава міноборони Німеччини – ред.) за чудову співпрацю. Слава Україні!" – написав Надь.

Довідка

БМП-1 - перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop. #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO  pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ

— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022

Нагадаємо

Швеція надасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та гуманітарної допомоги. За словами глави МЗС Швеції, фінансова допомога допоможе Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило інформацію про постачання Україні високоточних ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням.

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