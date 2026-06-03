Следствие установило еще двоих причастных к ракетному удару по Одессе в 2022 году

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении еще двум высокопоставленным чиновникам вооруженных сил рф, которых следствие считает причастными к ракетному удару по Одессе 23 апреля 2022 года. Тогда в результате атаки на жилой дом погибли восемь мирных жителей, среди которых трехмесячный ребенок и его мать. Еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 56-летнему командиру гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и 45-летнему командиру тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

Они входили в командную цепочку, которая обеспечивала подготовку и выполнение ракетного удара по гражданским объектам Одессы. Командир дивизии руководил подразделениями, на вооружении которых находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 — носители ракет Х-101, и обеспечил выполнение преступного приказа. Его подчиненный отвечал за практическую подготовку атаки: организацию, согласование графиков и координацию подразделений, привлеченных к нанесению удара