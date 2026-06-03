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Следствие установило еще двоих причастных к ракетному удару по Одессе в 2022 году

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Подозрение получили двое командиров РФ за ракетный удар по Одессе в 2022 году. В результате атаки на жилой дом погибли восемь мирных жителей.

Следствие установило еще двоих причастных к ракетному удару по Одессе в 2022 году

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении еще двум высокопоставленным чиновникам вооруженных сил рф, которых следствие считает причастными к ракетному удару по Одессе 23 апреля 2022 года. Тогда в результате атаки на жилой дом погибли восемь мирных жителей, среди которых трехмесячный ребенок и его мать. Еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 56-летнему командиру гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и 45-летнему командиру тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

Они входили в командную цепочку, которая обеспечивала подготовку и выполнение ракетного удара по гражданским объектам Одессы. Командир дивизии руководил подразделениями, на вооружении которых находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 — носители ракет Х-101, и обеспечил выполнение преступного приказа. Его подчиненный отвечал за практическую подготовку атаки: организацию, согласование графиков и координацию подразделений, привлеченных к нанесению удара

- говорится в сообщении.

По информации следствия, 23 апреля 2022 года тяжелые бомбардировщики вылетели с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области рф. Над акваторией Каспийского моря они совершили пуски трех крылатых ракет Х-101 по Одессе.

Одна ракета попала в 16-этажный жилой дом ЖК "Тирас", а еще одна — на территорию городского кладбища, где пострадала женщина. В результате атаки погибли восемь мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок и его мать, а еще 11 человек получили ранения.

По версии следствия, российские военные осознавали гражданский характер целей и возможные последствия для мирного населения, однако обеспечили выполнение преступного приказа. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным нападением на гражданское население, совершенное по предварительному сговору группой лиц

говорится в сообщении.

Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - Генпрокурор02.06.26, 12:00 • 12910 просмотров

Алла Киосак

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