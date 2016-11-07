Ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая - Г.Лисыченко

"Геологическая отрасль в последние годы в нашей стране стала совсем непопулярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, поскольку отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 г. ситуация была доведена просто до кризисных показателей, ведь все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов.

Это значит, что мы не только перестаем готовить кадры геологов, а будут сокращаться вузы и факультеты, работу начнут искать и перепрофилироваться опытные профессора и доценты. Одним словом - во всей геологической отрасли, ее техническом, кадровом и й научном обеспечении ситуация критическая", - сказал Г.Лисеченко.

Также он отметил, что в Украине в послевоенные годы была создана мощная геологическая и горнодобывающая отрасль, которая занималась разведкой и переработкой уранового сырья. Геологи и горняки, которые занимались ураном были, так скажем, элитой в стране. На сегодня геологи работают на 30-40 процентов рабочего времени. Такие негативные процессы и по другим геологическим направлениям исследований, в том числе и в научной сфере.

"Сейчас мы фактически теряем тот потенциал геологов, который бы мог плодотворно работать и воспитать следующее поколение специалистов. Наш институт геохимии окружающей среды является правопреемником этих двух структур.

У нас продолжаются исследования по направлению "минерально-сырьевые ресурсы для ядерной энергетики", но выживать и работать с каждым годом становится все труднее - недостаточное финансирование на проведение экспедиционных исследований, сокращение штатов, отсутствие средств на обновление технической и технологической базы. Все сотрудники Института сейчас предупреждены о возможном сокращении штатов и после 1 января 2017 г. их могут уволить, потому что не известно, каким будет бюджетное финансирование, и поэтому ситуация критическая", - рассказал Г.Лисеченко.

Напомним, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.

Ради этого планируется привлекать частные инвестиции и сотрудничать с другими государствами.

Также напомним, достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ.