Ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая - Г.Лисыченко

ukru
15 марта, 19:03 • 113141 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160596 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134299 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127055 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110850 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104490 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100793 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132449 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130978 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127743 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 43899 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 39156 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 70147 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 34461 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 29899 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 132451 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132029 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 267656 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 296752 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232834 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 20360 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108329 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130978 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114091 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131240 просмотра
Актуальное
Ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая - Г.Лисыченко

Ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая - Г.Лисыченко

Киев • УНН

 • 9707 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Геологическая отрасль из-за отсутствия финансирования стала совсем непопулярной и в этом году во все украинские ВУЗы и факультеты поступило только 67 студентов. А это значит, что ситуация в кадровом и научном обеспечении геологоразведки является критической. Об этом в интервью УНН рассказал член-корреспондент НАН Украины по специальности ядерная энергетика, директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгий Лисеченко.

"Геологическая отрасль в последние годы в нашей стране стала совсем непопулярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, поскольку отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 г. ситуация была доведена просто до кризисных показателей, ведь все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов.

Это значит, что мы не только перестаем готовить кадры геологов, а будут сокращаться вузы и факультеты, работу начнут искать и перепрофилироваться опытные профессора и доценты. Одним словом - во всей геологической отрасли, ее техническом, кадровом и й научном обеспечении ситуация критическая", - сказал Г.Лисеченко.

Также он отметил, что в Украине в послевоенные годы была создана мощная геологическая и горнодобывающая отрасль, которая занималась разведкой и переработкой уранового сырья. Геологи и горняки, которые занимались ураном были, так скажем, элитой в стране. На сегодня геологи работают на 30-40 процентов рабочего времени. Такие негативные процессы и по другим геологическим направлениям исследований, в том числе и в научной сфере.

"Сейчас мы фактически теряем тот потенциал геологов, который бы мог плодотворно работать и воспитать следующее поколение специалистов. Наш институт геохимии окружающей среды является правопреемником этих двух структур.

У нас продолжаются исследования по направлению "минерально-сырьевые ресурсы для ядерной энергетики", но выживать и работать с каждым годом становится все труднее - недостаточное финансирование на проведение экспедиционных исследований, сокращение штатов, отсутствие средств на обновление технической и технологической базы. Все сотрудники Института сейчас предупреждены о возможном сокращении штатов и после 1 января 2017 г. их могут уволить, потому что не известно, каким будет бюджетное финансирование, и поэтому ситуация критическая", - рассказал Г.Лисеченко.

Напомним, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.

Ради этого планируется привлекать частные инвестиции и сотрудничать с другими государствами.

Также напомним, достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы