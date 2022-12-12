Синоптики дали прогноз на сегодня: где ожидать дождь и снег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По Украине сегодня дождь и снег, на дорогах местами гололедица, температура воздуха будет колебаться от 11 градусов мороза до 10 градусов тепла, в Крыму – до 15 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 12 декабря в западных и Житомирской областях местами небольшой снег, ветер западный, 5-10 м/с, температура в течение суток 1-6° мороза; в Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.
В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза.
На остальной территории дожди, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с, температура в течение суток 5-10° тепла, днем в Крыму до 15°.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем около 0°.