Синоптики дали прогноз на сьогодні: де очікувати дощ і сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. По Україні сьогодні дощ та сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря коливатиметься від 11 градусів морозу до 10 градусів тепла, у Криму - до 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 12 грудня у західних та Житомирській областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с, температура протягом доби 1-6° морозу; у Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.
У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.
На решті території дощі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 5-10° тепла, вдень в Криму до 15°.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.