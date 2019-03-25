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Сын Трампа призвал уволить посла США в Украине и вспомнил украинских "пранкеров"

Киев • УНН

 • 38907 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил за отзыв с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа, сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Twitter.

Сын Трампа призвал уволить посла США в Украине и вспомнил украинских "пранкеров"

“Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии, который стал известным после недавнего скандала из-за вопроса „Северного потока-2“ — ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут”, — написал он.

Дональд Трамп-младший также опубликовал ссылку на статью в издании The Daily Wire (которое относят к так называемому “консервативному” блоку американских изданий — ред.).

Сообщается, что в интервью на Fox News, бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности посла из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа. “Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент”, — заявил экс-прокурор США.

Чуть позже, в другом твитте, сын Трампа иронично вспомнил украинских “пранкеров”, комментируя публикацию консервативного адвоката и активиста NRA Джоэла Поллака, который выступил с критикой основных американских медиа: “Возможно, они стали жертвами шокирующих шуток украинских пранкеров?”.

He should really show it to us then. Maybe he got it from the Ukrainian shock jocks that pranked him like the clown he is. How is this hack in charge of The House “Intelligence” Committee? What a joke. https://t.co/Nk0r82GDpw

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 марта 2019

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