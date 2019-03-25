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Син Трампа закликав звільнити посла США в Україні та згадав українських "пранкерів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Син президента США Дональд Трамп-молодший виступив за відкликання з посади посла США в Україні Марі Йованович через її критичні заяви на адресу адміністрації Трампа, повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Twitter.

Син Трампа закликав звільнити посла США в Україні та згадав українських "пранкерів"

“Нам потрібно більше Річардів Гренелів (посол США в Німеччині, який став відомим після нещодавнього скандалу через питання „Північного потоку-2“ — ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають”, — написав він.

Дональд Трамп-молодший також опублікував посилання на статтю у виданні The Daily Wire (яке відносять до так званого “консервативного” блоку американських видань — ред.).

Повідомляється, що в інтерв’ю на Fox News, колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович повинна бути відкликана з посади посла через її критичні заяви на адресу адміністрації Трампа. “Нинішній посол Сполучених Штатів Марі Йованович погано говорила про президента Сполучених Штатів українським чиновникам і сказала їм не слухати і не турбуватися про політику Трампа, тому що йому збираються оголосити імпічмент”, — заявив екс-прокурор США.

Трохи згодом, в іншому твітті, син Трампа іронічно згадав українських “пранкерів”, коментуючи публікацію консервативного адвоката та активіста NRA Джоела Поллака, який виступив з критикою основних американських медіа: “Можливо, вони стали жертвами шокуючих жартів українських пранкерів?”.

He should really show it to us then. Maybe he got it from the Ukrainian shock jocks that pranked him like the clown he is. How is this hack in charge of The House “Intelligence” Committee? What a joke. https://t.co/Nk0r82GDpw

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 березня 2019 р.

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