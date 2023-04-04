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600 пожарных тушили огромный пожар на рынке в столице Бангладеш

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сотни пожарных Бангладеш были мобилизованы во вторник в столице страны для борьбы с адом, который бушевал на популярном рынке. Черный дым окутал самые старые кварталы города, информирует УНН.

Детали

О жертвах пока не сообщается, но владельцы магазинов и представители пожарной охраны сообщили журналистам, что рынок Бонго Базар и три близлежащих торговых района были почти полностью разрушены огнем.

«Около 600 пожарных работали над тем, чтобы взять огонь под контроль», - сказал AFP представитель пожарной охраны Ракибул Ислам, добавив, что вспышка началась на рассвете.

Рынок является популярным местом для западных модных брендов по сниженным ценам, где продают одежду, изготовленную на городских швейных фабриках, но не соответствующую экспортным стандартам.


A big "fire" broke out in a clothing market called "Bangabazar" in Dhaka, which is the capital city of "Bangladesh".
Videos show that the fire was massive and many shops were destroyed. No one knows yet what caused the fire or if anyone got hurt.#Bangladeshfire pic.twitter.com/SHeUQZhLr3

— yogesh koundel (@bencher_middle) April 4, 2023

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