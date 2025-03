600 пожежників гасили величезну пожежу на ринку в столиці Бангладеш

Деталі

Про жертви поки не повідомляється, але власники магазинів та представники пожежної охорони повідомили журналістам, що ринок Бонго Базар та три прилеглі торгові райони були майже повністю зруйновані вогнем.

«Близько 600 пожежників працювали над тим, щоб взяти вогонь під контроль», - сказав AFP представник пожежної охорони Ракибул Іслам, додавши, що спалах почався на світанку.

Ринок є популярним місцем для західних модних брендів за зниженими цінами, де продають одяг, виготовлений на міських швейних фабриках, але який не відповідає експортним стандартам.



A big "fire" broke out in a clothing market called "Bangabazar" in Dhaka, which is the capital city of "Bangladesh".

Videos show that the fire was massive and many shops were destroyed. No one knows yet what caused the fire or if anyone got hurt.#Bangladeshfire pic.twitter.com/SHeUQZhLr3

— yogesh koundel (@bencher_middle) April 4, 2023