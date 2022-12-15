Силы обороны на востоке продвинулись до 1,5 км в районе Дибровы - Генштаб

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«В ходе ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва. В районе Белогоровки противник, не добившись успеха, предпринимает попытки прорыва на Верхнекаменское, для дальнейшего охвата Белогоровки с юга. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с активным применением подразделений частной военной компании “вагнер”, основу которых составляют бывшие заключенные», – сообщил Громов.

Детали

По словам Громова, установлено, что по результатам поражения противника в больницы в городе Луганск на протяжении 1-2 декабря доставлено почти 500 раненых, преимущественно из числа наемников ЧВК. В целом по состоянию на 4 декабря в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях находились более 3600 раненых российских оккупационных войск из так называемого спецконтингента, отметил он.

Напомним

Для пополнения личного состава россия может набрать на военную службу трудовых мигрантов.