Сили оборони на сході просунулися до 1,5 км у районі Діброви - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сили оборони на сході в результаті наступальних дій змогли просунутись до 1,5 км у районі Діброви. Також продовжують відбивати атаки в районі Бахмута, де противник відчайдушно намагається наступати. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«В ході ведення наступальних дій Сили оборони просунулися до 1,5 км в районі населеного пункту Діброва. У районі Білогорівки противник, не досягнувши успіху, здійснює спроби прориву на Верхньокам'янське, для подільшого охоплення Білогорівки з півдня. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з активним застосуванням підрозділів приватної війської компанії “вагнер”, основу яких складають колишні ув’язнені», – повідомив Громов.
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Зі слів Громова, встановлено, що за результатами ураження противника до лікарень в місті Луганськ впродовж 1-2 грудня доставлено майже 500 поранених, переважно з числі найманців ПВК. Загалом станом на 4 грудня в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях перебувало понад 3600 поранених російських окупаційних військ із так званого спецконтингенту, зазначив він.
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