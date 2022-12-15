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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Сили оборони на сході просунулися до 1,5 км у районі Діброви - Генштаб

Сили оборони на сході просунулися до 1,5 км у районі Діброви - Генштаб

Київ • УНН

 • 423752 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сили оборони на сході в результаті наступальних дій змогли просунутись до 1,5 км у районі Діброви. Також продовжують відбивати атаки в районі Бахмута, де противник відчайдушно намагається наступати. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«В ході ведення наступальних дій Сили оборони просунулися до 1,5 км в районі населеного пункту Діброва. У районі Білогорівки противник, не досягнувши успіху, здійснює спроби прориву на Верхньокам'янське, для подільшого охоплення Білогорівки з півдня. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з активним застосуванням підрозділів приватної війської компанії “вагнер”, основу яких складають колишні ув’язнені», – повідомив Громов.

Деталі

Зі слів Громова, встановлено, що за результатами ураження противника до лікарень в місті Луганськ впродовж 1-2 грудня доставлено майже 500 поранених, переважно з числі найманців ПВК. Загалом станом на 4 грудня в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях перебувало понад 3600 поранених російських окупаційних військ із так званого спецконтингенту, зазначив він.

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