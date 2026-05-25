Сибига заявил о назначении нового спецпосла МИД для сотрудничества с белорусской оппозицией
Киев • УНН
Ярослав Черногор стал спецпослом МИД для сотрудничества с белорусской оппозицией. Стороны договорились о политическом диалоге и гуманитарном взаимодействии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил о назначении в структуре МИД посла по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, пишет УНН.
По словам Сибиги, этой работой будет заниматься Ярослав Черногор.
Украина продолжит консультации с белорусской оппозицией
Сибига также сообщил, что Украина договорилась продолжать политический диалог и консультации с демократическими силами Беларуси, а также сотрудничество в гуманитарной, информационной, санкционной и экспертной сферах.
Мы приглашаем и ждем присоединения в будущем демократической и свободной Беларуси к Люблинскому треугольнику. Это будет естественный союз свободных европейских народов – Украины, Польши, Литвы и Беларуси
