Сибига заявил о назначении нового спецпосла МИД для сотрудничества с белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил о назначении в структуре МИД посла по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, пишет УНН.

По словам Сибиги, этой работой будет заниматься Ярослав Черногор.

В структуре МИД назначен посол по особым поручениям Ярослав Черногор, который будет заниматься налаживанием эффективного сотрудничества с представителями белорусских демократических сил – заявил глава МИД.

Сибига также сообщил, что Украина договорилась продолжать политический диалог и консультации с демократическими силами Беларуси, а также сотрудничество в гуманитарной, информационной, санкционной и экспертной сферах.

Мы приглашаем и ждем присоединения в будущем демократической и свободной Беларуси к Люблинскому треугольнику. Это будет естественный союз свободных европейских народов – Украины, Польши, Литвы и Беларуси – заявил министр.

