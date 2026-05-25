Лидер белорусской оппозиции Тихановская прибыла в Киев с первым визитом

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Тихановская прибыла в Киев и почтила память белорусской доброволицы. Она осмотрела последствия обстрелов и выразила солидарность с украинцами.

Лидер белорусской оппозиции Тихановская прибыла в Киев с первым визитом

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом.  Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

Светлана Тихановская поблагодарила "Укрзализныцю" за то, что безопасно и быстро доставила ее в Киев. Она показала именной билет на поезд, на котором маршрутом было указано "Полный Перемышль - свободный Киев - свабодны Мінск".

Сразу после приезда Тихановская пошла на могилу белорусской доброволицы Марии Зайцевой, которая погибла в боях за Украину.

"Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит именно с почтения памяти человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси", - написала Тихановская. Источник:

Светлана Тихановская воочию увидела последствия вчерашней атаки России по районам столицы. Один из них — район Лукьяновка, который сильно пострадал: возникли многочисленные пожары, полностью уничтожен торгово-развлекательный центр "Квадрат".

"Каждый такой удар лишь еще раз показывает истинную сущность путинского режима — режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ", - отметила она.

"Я хочу, чтобы украинцы знали: белорусы — с вами. Мы поддерживаем Украину не потому, что это "политически правильно", а потому что чувствуем эту боль как свою. Мы видим ваше мужество после каждой атаки. Это и есть настоящая сила. И я уверена: ни одна ракета не способна сломить народ, который борется за свою свободу и свое достоинство", - подчеркнула Тихановская.

