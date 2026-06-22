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Сибига: Россия атаковала турецкое судно после визита главы МИД Турции в рф, её словам нельзя доверять

Киев • УНН

 • 936 просмотра

россия ночью атаковала турецкое сухогрузное судно в Чёрном море, погиб гражданин Египта. Украинские военные спасли экипаж, а также пострадали суда под флагами Палау и Белиза.

Сибига: Россия атаковала турецкое судно после визита главы МИД Турции в рф, её словам нельзя доверять

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление относительно удара россии по турецкому судну в Черном море, указав, что россия остается главной угрозой для безопасности и процветания Черного моря, пишет УНН.

Детали

"Ночью россия атаковала в Черном море сухогрузное судно, принадлежащее Турции. И сделала это сразу после турецкого визита высокого уровня в россию. Четкая демонстрация того, что словам россии нельзя доверять. россия остается главной угрозой для безопасности и процветания Черного моря", - написал глава МИД Сибига в X.

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Сибига отметил, что ВМС ВС Украины спасли экипаж – граждан Турции и Индии. "К сожалению, в результате этой атаки погиб один из членов экипажа, гражданин Египта. - указал министр. - россия также атаковала еще два судна под флагами Палау и Белиза. Они получили повреждения, но их экипажи не пострадали".

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"Информируем все государства и организации об этой дерзкой атаке на международное право и свободу судоходства. Она требует решительного и принципиального ответа со стороны международного сообщества и Международной морской организации", - подчеркнул Сибига.

Добавим, с визитом в рф 16-17 июня находился глава МИД Турции Хакан Фидан.

Юлия Шрамко

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