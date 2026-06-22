Иностранное сухогрузное судно подверглось удару вражеского дрона, есть потери - ВМС ВСУ

Иностранное сухогрузное судно попало под удар вражеского дрона, возник масштабный пожар, есть потери среди экипажа, украинские ВМС провели спасательную операцию, сообщили в ВМС ВСУ в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузном судне VICTRESS (судовладелец Турция, флаг Панама) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа - граждане Египта, Турции и Индии - сообщили в ВМС.

Как указано, ВМС спасли экипаж иностранного судна после вражеской атаки.

"Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогрузного судна, к сожалению, среди них есть потери", - отметили в ВМС.

Как подчеркнули в ВМС, "этот случай в очередной раз демонстрирует, что российская федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству".

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