Иностранное сухогрузное судно подверглось удару вражеского дрона, есть потери - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Иностранное сухогрузное судно VICTRESS подверглось удару вражеского БПЛА, что вызвало масштабный пожар. Украинские ВМС провели спасательную операцию, эвакуировав экипаж, среди которого есть потери.
Иностранное сухогрузное судно попало под удар вражеского дрона, возник масштабный пожар, есть потери среди экипажа, украинские ВМС провели спасательную операцию, сообщили в ВМС ВСУ в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузном судне VICTRESS (судовладелец Турция, флаг Панама) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа - граждане Египта, Турции и Индии
Как указано, ВМС спасли экипаж иностранного судна после вражеской атаки.
"Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогрузного судна, к сожалению, среди них есть потери", - отметили в ВМС.
Как подчеркнули в ВМС, "этот случай в очередной раз демонстрирует, что российская федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству".
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