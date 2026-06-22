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рф нанесла удар дронами по нескольким иностранным судам, погиб член экипажа из Египта

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

В результате атаки российских беспилотников поражены два гражданских судна, на одном погиб член экипажа. Восемь моряков эвакуировались, судно потеряло мореходное состояние.

рф нанесла удар дронами по нескольким иностранным судам, погиб член экипажа из Египта

Под удар российских дронов попали несколько иностранных судов, погибший член экипажа на одном из них - 58-летний повар, гражданин Египта, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.

В ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, которые следовали в украинские порты. В результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа - 58-летний повар, гражданин Египта

- написал Кулеба.

По его словам, "восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту". "Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние", - отметил вице-премьер.

Иностранное сухогрузное судно подверглось удару вражеского дрона, есть потери - ВМС ВСУ22.06.26, 08:12 • 2418 просмотров

Этой ночью россияне атаковали и суда под флагами Палау и Белиза. К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение

- добавил Кулеба.

Юлия Шрамко

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