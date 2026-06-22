рф нанесла удар дронами по нескольким иностранным судам, погиб член экипажа из Египта

Под удар российских дронов попали несколько иностранных судов, погибший член экипажа на одном из них - 58-летний повар, гражданин Египта, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.

В ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, которые следовали в украинские порты. В результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа - 58-летний повар, гражданин Египта - написал Кулеба.

По его словам, "восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту". "Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние", - отметил вице-премьер.

Иностранное сухогрузное судно подверглось удару вражеского дрона, есть потери - ВМС ВСУ