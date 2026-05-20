Швеция передала Украине уникальную копию боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Шведские мастера изготовили вручную и передали Украине реплику хоругви Богдана Хмельницкого. Оригинал артефакта хранится в Швеции с XVII века.

Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви Гетмана Богдана Хмельницкого, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, изготовленный вручную шведскими мастерами артефакт был передан министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге в ходе его визита в Королевство Швеция.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", — отметил глава МИД.

Сибига добавил, что сегодняшнее событие продолжает воплощение важной инициативы Президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и наследия.

Швеция поддерживает открытие для Украины всех кластеров переговоров с ЕС до конца июня - Сибига

Справка

После битвы под Берестечком 1651 года оригинальная хоругвь была утеряна, а позже, во время Северной войны, попала в Швецию как военный трофей и хранится здесь веками.

В МИД добавили, что высоко ценят поддержку Швеции и поблагодарили Музей шведской армии и шведских мастеров за изготовление аутентичного образца этого уникального артефакта.

Антонина Туманова

ПолитикаКультура
Война в Украине
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Швеция
Владимир Зеленский
Украина