Швеция передала Украине уникальную копию боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого

Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви Гетмана Богдана Хмельницкого, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, изготовленный вручную шведскими мастерами артефакт был передан министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге в ходе его визита в Королевство Швеция.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", — отметил глава МИД.

Сибига добавил, что сегодняшнее событие продолжает воплощение важной инициативы Президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и наследия.

Справка

После битвы под Берестечком 1651 года оригинальная хоругвь была утеряна, а позже, во время Северной войны, попала в Швецию как военный трофей и хранится здесь веками.

В МИД добавили, что высоко ценят поддержку Швеции и поблагодарили Музей шведской армии и шведских мастеров за изготовление аутентичного образца этого уникального артефакта.