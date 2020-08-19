Шмыгаль: со Словакией уже согласовано разблокирование аэропорта "Ужгород"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82782 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101849 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126616 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107304 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127292 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101232 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102060 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Шмыгаль: со Словакией уже согласовано разблокирование аэропорта "Ужгород"

Шмыгаль: со Словакией уже согласовано разблокирование аэропорта "Ужгород"

Киев  •  УНН

 • 15080 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что договорился со словацким коллегой Игорем Матовичем о возобновлении работы международного аэропорта "Ужгород", и теперь только нужно подписать соответствующие межправительственные соглашения. Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Обсудили актуальные вопросы ПМ Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил Премьер.

Он выразил глубокую благодарность Матовичу и Словакии "за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, в июле во время переговоров на уровне глав МИД Украина и Словакия уже обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения.

Discussed topical issues with the PM of #Slovakia Igor Matovič. Today we have given the light for resuming the operation of #Uzhhorod Airport. Deeply grateful to Mr. Matovič and for the continued support for sovereignty and territorial integrity of #Ukraine

- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 18, 2020

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