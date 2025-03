Шмыгаль: со Словакией уже согласовано разблокирование аэропорта "Ужгород"

"Обсудили актуальные вопросы ПМ Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил Премьер.

Он выразил глубокую благодарность Матовичу и Словакии "за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, в июле во время переговоров на уровне глав МИД Украина и Словакия уже обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения.

Discussed topical issues with the PM of #Slovakia Igor Matovič. Today we have given the light for resuming the operation of #Uzhhorod Airport. Deeply grateful to Mr. Matovič and for the continued support for sovereignty and territorial integrity of #Ukraine

- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 18, 2020