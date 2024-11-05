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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

Киев  •  УНН

05:14 • 7174 просмотра

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российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 144 удара различными видами вооружения. Зафиксировано разрушение 13 объектов инфраструктуры, жертв среди мирного населения нет.

В течение суток оккупанты нанесли 144 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

  • Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Таврическому и Малой Токмачке.
  • 43 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
  • 9 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино.
  • 87 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

Отмечается, что поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

россияни ударили КАБами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова4 ноября 2024, 23:01 • 14617 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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