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Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування аеропорту "Ужгород"

Київ • УНН

 • 15080 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домовився зі словацьким колегою Ігорем Матовичем про відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород", і тепер лише потрібно підписати відповідні міжурядові угоди. Про це очільник уряду повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Обговорили актуальні питання з ПМ Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту “Ужгород”. Залишилося підписати міжурядові угоди", - повідомив Прем'єр.

Він висловив глибоку подяку Матовичу та Словаччині "за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, у липні під час переговорів на рівні голів МЗС Україна і Словаччина вже обговорювали питання відновлення роботи аеропорту “Ужгород” і терміни підписання відповідної угоди.

Discussed topical issues with the PM of #Slovakia Igor Matovič. Today we have given the light for resuming the operation of #Uzhhorod Airport. Deeply grateful to Mr. Matovič and for the continued support for sovereignty and territorial integrity of #Ukraine

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 18, 2020

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