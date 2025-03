Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування аеропорту "Ужгород"

"Обговорили актуальні питання з ПМ Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту “Ужгород”. Залишилося підписати міжурядові угоди", - повідомив Прем'єр.

Він висловив глибоку подяку Матовичу та Словаччині "за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, у липні під час переговорів на рівні голів МЗС Україна і Словаччина вже обговорювали питання відновлення роботи аеропорту “Ужгород” і терміни підписання відповідної угоди.

Discussed topical issues with the PM of #Slovakia Igor Matovič. Today we have given the light for resuming the operation of #Uzhhorod Airport. Deeply grateful to Mr. Matovič and for the continued support for sovereignty and territorial integrity of #Ukraine

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 18, 2020