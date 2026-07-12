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Сенатор Линдси Грэм, вероятно, умер от внезапной остановки сердца - NBC News

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм умер от внезапной остановки сердца в своем доме. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.

Сенатор Линдси Грэм, вероятно, умер от внезапной остановки сердца - NBC News

Американский сенатор Линдси Грэм, вероятно, умер от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Согласно аудиозаписи, полученной NBC News, в субботу вечером сотрудники скорой помощи прибыли по вызову об "остановке сердца" в дом Грэма на Капитолийском холме.

Журналисты NBC News получили доступ к фото с придомовой территории сенатора. На снимках видно, как парамедики выносят человека из дома Грэма на носилках и переносят в машину скорой помощи. На месте также находились полицейские автомобили и пожарные машины.

Что нужно знать о Линдси Грэме 

Линдси Грэм — республиканец от Южной Каролины, избранный в Сенат США в 2003 году и бывший близким политическим союзником американского президента Дональда Трампа. 

Он возглавлял Комитет Сената США по бюджету и планировал в ноябре побороться за пятый шестилетний срок в Сенате. Он был одним из самых известных членов верхней палаты Конгресса и одним из ключевых представителей Республиканской партии по вопросам обороны и внешней политики.

В июне Грэм победил нескольких соперников на внутрипартийных выборах и получил право на участие в выборах на пятый срок в Сенате.

Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где в пятницу, 10 июля, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили насущные потребности государства в средствах противовоздушной обороны и планы по новым санкциям против России.

А в воскресенье, 12 июля, политик должен был выступить в программе NBC News "Meet the Press".

Напомним

Как сообщал УНН, сенатор-республиканец США от Южной Каролины Линдси Грэм умер 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его выдающимся патриотом.

Александра Василенко

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