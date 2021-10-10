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По меньшей мере пять человек погибли при взрыве кортежа губернатора в Емени

По меньшей мере пять человек погибли при взрыве кортежа губернатора в Емени

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате взрыва заминированного автомобиля в кортеже губернатора города Аден, погибли по меньшей мере пять человек и еще пять получили ранения, согласно сообщению Al Arabiya со ссылкой на источник в Йемене, передает УНН.

Детали

Взрыв произошел в городском районе Адена Тавах. Известно, что в результате взрыва, губернатор не пострадал.

Выступая перед местными СМИ, губернатор Ахмед Ламлас заявил, что у него "хорошее здоровье, и только его сопровождающие пострадали от взрыва".

Как сообщает AFP, министр окружающей среды Салем аль-Сокотра, который находился в кортеже губернатора, также выжил.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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#Yemen, #Aden
An assassination attempt targeting Aden’s governor alongside the Minister of Fisheries. The attack was carried out by a car bomb. pic.twitter.com/VBLJbIIzA4

— Baraa Shiban براء شيبان (@BShtwtr) October 10, 2021

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