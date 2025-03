По меньшей мере пять человек погибли при взрыве кортежа губернатора в Емени

Детали

Взрыв произошел в городском районе Адена Тавах. Известно, что в результате взрыва, губернатор не пострадал.

Выступая перед местными СМИ, губернатор Ахмед Ламлас заявил, что у него "хорошее здоровье, и только его сопровождающие пострадали от взрыва".

Как сообщает AFP, министр окружающей среды Салем аль-Сокотра, который находился в кортеже губернатора, также выжил.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

