Щонайменше п'ятеро людей загинули під час вибуху кортежу губернатора в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В результаті вибуху замінованого автомобіля в кортежі губернатора міста Аден, загинули щонайменше п'ять осіб і ще п'ять отримали поранення, згідно з повідомленням Al Arabiya з посиланням на джерело в Ємені, передає УНН.
Деталі
Вибух стався в міському районі Адена Тавах. Відомо, що в результаті вибуху, губернатор не постраждав.
Виступаючи перед місцевими ЗМІ, губернатор Ахмед Ламлас заявив, що у нього "хороше здоров'я, і тільки його супроводжуючі постраждали від вибуху".
Як повідомляє AFP, міністр навколишнього середовища Салем аль-Сокотра, що перебував у кортежі губернатора, також вижив.
Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час атаки безпілотника хуситів на саудівський аеропорт постраждали 10 осіб
#Yemen, #Aden
An assassination attempt targeting Aden’s governor alongside the Minister of Fisheries. The attack was carried out by a car bomb. pic.twitter.com/VBLJbIIzA4