Щонайменше п'ятеро людей загинули під час вибуху кортежу губернатора в Ємені

Вибух стався в міському районі Адена Тавах. Відомо, що в результаті вибуху, губернатор не постраждав.

Виступаючи перед місцевими ЗМІ, губернатор Ахмед Ламлас заявив, що у нього "хороше здоров'я, і тільки його супроводжуючі постраждали від вибуху".

Як повідомляє AFP, міністр навколишнього середовища Салем аль-Сокотра, що перебував у кортежі губернатора, також вижив.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

