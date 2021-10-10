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Щонайменше п'ятеро людей загинули під час вибуху кортежу губернатора в Ємені

Київ • УНН

 • 15529 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В результаті вибуху замінованого автомобіля в кортежі губернатора міста Аден, загинули щонайменше п'ять осіб і ще п'ять отримали поранення, згідно з повідомленням Al Arabiya з посиланням на джерело в Ємені, передає УНН.

Деталі

Вибух стався в міському районі Адена Тавах. Відомо, що в результаті вибуху, губернатор не постраждав.

Виступаючи перед місцевими ЗМІ, губернатор Ахмед Ламлас заявив, що у нього "хороше здоров'я, і тільки його супроводжуючі постраждали від вибуху".

Як повідомляє AFP, міністр навколишнього середовища Салем аль-Сокотра, що перебував у кортежі губернатора, також вижив.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

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#Yemen, #Aden
An assassination attempt targeting Aden’s governor alongside the Minister of Fisheries. The attack was carried out by a car bomb. pic.twitter.com/VBLJbIIzA4

— Baraa Shiban براء شيبان (@BShtwtr) October 10, 2021

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