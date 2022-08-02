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Еще одна инвестиция в безопасность: Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Киев • УНН

 • 134800 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Соединенные Штаты и президента Джо Байдена за новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Новый пакет военной помощи от США – это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остин за ваше лидерство и всех американцев”, – написал Резников.

The new military aid package from  is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from !Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all  people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022

Дополнение

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 миллионов долларов.

1 августа Соединенные Штаты объявили о новом транше оружия для украинской армии, в частности, это боеприпасы для ракетных установок и артиллерийское орудие. Новый пакет стоимостью 550 миллионов долларов "содержит больше боеприпасов для высокомобильных передовых ракетных систем, также известных как HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии", заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

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