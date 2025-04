Ще одна інвестиція у безпеку: Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги

Цитата

"Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція у безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за ваше лідерство та всіх американців”, – написав Резніков.

The new military aid package from is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from !Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022

Доповнення

Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення військової допомоги Україні на 550 мільйонів доларів.

1 серпня Сполучені Штати оголосили про новий транш зброї для української армії, зокрема це боєприпаси для ракетних установок та артилерійські системи. Новий пакет вартістю 550 мільйонів доларів "міститиме більше боєприпасів для високомобільних передових ракетних систем, також відомих як HIMARS, а також боєприпаси для артилерії", заявив журналістам представник Пентагону Джон Кірбі.