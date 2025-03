Саммиты G7 и НАТО позволят Западу показать "решительность в поддержке Украины", – Джонсон

Подробности

По словам главы британского правительства, в разговоре он в очередной раз подтвердил поддержку Лондоном Украины “до ее окончательной победы”. Он также упомянул о приглашении Зеленского выступить на саммитах “Группы семи” и НАТО в конце июня.

Цитата

“Саммиты G7 и НАТО позже в этом месяце станут возможностью продемонстрировать единство и решимость Запада поддерживать Украину в долгосрочной перспективе”, — заявил Борис Джонсон.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его пригласили выступить на саммиты НАТО и “Группы семи”.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.



The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022