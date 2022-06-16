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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Саміти G7 і НАТО дозволять Заходу показати "рішучість у підтримці України", – Джонсон

Саміти G7 і НАТО дозволять Заходу показати "рішучість у підтримці України", – Джонсон

Київ • УНН

 • 120206 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася учора. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами голови британського уряду, у розмові він вкотре засвідчив підтримку Лондоном України “до її остаточної перемоги”. Він також згадав про запрошення Зеленського виступити на самітах “Групи семи” та НАТО наприкінці червня.

Цитата

“Саміти G7 і НАТО пізніше цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність і рішучість Заходу підтримувати Україну в довготерміновій перспективі”, — заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили виступити на саміти НАТО та “Групи семи”.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.

The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022

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