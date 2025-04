Саміти G7 і НАТО дозволять Заходу показати "рішучість у підтримці України", – Джонсон

Деталі

За словами голови британського уряду, у розмові він вкотре засвідчив підтримку Лондоном України “до її остаточної перемоги”. Він також згадав про запрошення Зеленського виступити на самітах “Групи семи” та НАТО наприкінці червня.

Цитата

“Саміти G7 і НАТО пізніше цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність і рішучість Заходу підтримувати Україну в довготерміновій перспективі”, — заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили виступити на саміти НАТО та “Групи семи”.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.



The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022