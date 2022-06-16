Саміти G7 і НАТО дозволять Заходу показати "рішучість у підтримці України", – Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася учора. Про це повідомляє УНН.
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За словами голови британського уряду, у розмові він вкотре засвідчив підтримку Лондоном України “до її остаточної перемоги”. Він також згадав про запрошення Зеленського виступити на самітах “Групи семи” та НАТО наприкінці червня.
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“Саміти G7 і НАТО пізніше цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність і рішучість Заходу підтримувати Україну в довготерміновій перспективі”, — заявив Борис Джонсон.
Нагадаємо
Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили виступити на саміти НАТО та “Групи семи”.
I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.
The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv