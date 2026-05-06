Рубио провел разговор с лавровым, в США подтвердили контакт по запросу рф, но без деталей

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

Как отметил представитель Госдепартамента Томми Пиготт, инициатором контакта был глава российского МИД.

По официальной информации, стороны затронули ключевые темы международной политики.

Они обсудили отношения между США и россией, войну между россией и Украиной, а также Иран – отметил спикер.

Других подробностей разговора в Госдепартаменте не предоставили. Также не уточняется, планируются ли дальнейшие контакты между сторонами в ближайшее время.

