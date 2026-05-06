Рубио провел разговор с лавровым, в США подтвердили контакт по запросу рф, но без деталей

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с сергеем лавровым по запросу рф. Стороны обсудили войну в Украине, двусторонние отношения и Иран.

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

Как отметил представитель Госдепартамента Томми Пиготт, инициатором контакта был глава российского МИД.

Государственный секретарь Марко Рубио сегодня по просьбе министра иностранных дел россии сергея лаврова провел разговор

– говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны затронули ключевые темы международной политики.

Они обсудили отношения между США и россией, войну между россией и Украиной, а также Иран

– отметил спикер.

Других подробностей разговора в Госдепартаменте не предоставили. Также не уточняется, планируются ли дальнейшие контакты между сторонами в ближайшее время.

США заявили о завершении операции против Ирана и запускают новую миссию в Ормузском проливе05.05.26, 23:31 • 1430 просмотров

