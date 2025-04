Разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы: вероятно, из-за упоминания Китая в тексте

“Сегодня днем сотрудники уведомили директора Национальной разведки, что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря..., чтобы представить секретную оценку угроз выборам 2020 года со стороны иностранных государств”, — заявила Шох. Она уточнила, что спецслужбы еще не до конца завершили работы по подготовке доклада.

По данным телеканала Fox News, причиной переноса доклада могут быть разногласия среди сотрудников разведки о необходимости упоминать вероятные попытки Китая оказать влияние на ход всеобщих выборов в США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что директор национальной разведки США Джон Рэтклифф 18 декабря планирует представить в Конгрессе США доклад, в который предполагается включить более подробные разведывательные сведения о действиях КНР, в том числе в свете американских выборов. Эти сведения призваны убедить законодателей в том, что Китай представляет собой главную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Amanda Schoch, ODNI Director of Strategic Communications: “This afternoon the DNI was notified by career intelligence officials that the Intelligence Community will not meet the December 18 deadline, set by Executive Order and Congress...” (1/3)

“to submit the IC’s classified assessment on foreign threats to the 2020 U.S. elections. The IC has received relevant reporting since the election and a number of agencies have not finished coordinating on the product.” (2/3)

“The DNI is committed to providing this report to our customers expeditiously.” (3/3)

