Розвідка США відклала публікацію доповіді про вплив на вибори: ймовірно, через згадку Китаю у тексті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Розвідувальне співтовариство США відкладає заплановану на 18 грудня публікацію доповіді про вплив іноземних держав на загальні вибори 2020 року. Про це в середу повідомила глава відділу стратегічних комунікацій Національної розвідки США Аманда Шох, чия заява наводиться на офіційній сторінці відомства в Twitter, пише УНН.
"Сьогодні вдень співробітники повідомили директора Національної розвідки, що розвідувальне співтовариство не зустрінеться 18 декабря..., щоб представити секретну оцінку загроз виборів 2020 року з боку іноземних держав", - заявила Шох. Вона уточнила, що спецслужби ще не до кінця завершили роботи з підготовки доповіді.
За даними телеканалу Fox News, причиною перенесення доповіді можуть бути розбіжності серед співробітників розвідки про необхідність згадувати ймовірні спроби Китаю вплинути на хід загальних виборів в США.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що директор національної розвідки США Джон Реткліфф 18 грудня планує представити в Конгресі США доповідь, в який передбачається включити більш докладні розвідувальні відомості про дії КНР, в тому числі в світлі американських виборів. Ці відомості покликані переконати законодавців у тому, що Китай є головною загрозою національної безпеки Сполучених Штатів.
Amanda Schoch, ODNI Director of Strategic Communications: "This afternoon the DNI was notified by career intelligence officials that the Intelligence Community will not meet the December 18 deadline, set by Executive Order and Congress ..." (1/3)- Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020
"To submit the IC's classified assessment on foreign threats to the 2020 US elections. The IC has received relevant reporting since the election and a number of agencies have not finished coordinating on the product." (2/3)- Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020
"The DNI is committed to providing this report to our customers expeditiously." (3/3)- Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020