Розвідка США відклала публікацію доповіді про вплив на вибори: ймовірно, через згадку Китаю у тексті

"Сьогодні вдень співробітники повідомили директора Національної розвідки, що розвідувальне співтовариство не зустрінеться 18 декабря..., щоб представити секретну оцінку загроз виборів 2020 року з боку іноземних держав", - заявила Шох. Вона уточнила, що спецслужби ще не до кінця завершили роботи з підготовки доповіді.

За даними телеканалу Fox News, причиною перенесення доповіді можуть бути розбіжності серед співробітників розвідки про необхідність згадувати ймовірні спроби Китаю вплинути на хід загальних виборів в США.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що директор національної розвідки США Джон Реткліфф 18 грудня планує представити в Конгресі США доповідь, в який передбачається включити більш докладні розвідувальні відомості про дії КНР, в тому числі в світлі американських виборів. Ці відомості покликані переконати законодавців у тому, що Китай є головною загрозою національної безпеки Сполучених Штатів.

Amanda Schoch, ODNI Director of Strategic Communications: "This afternoon the DNI was notified by career intelligence officials that the Intelligence Community will not meet the December 18 deadline, set by Executive Order and Congress ..." (1/3)

"To submit the IC's classified assessment on foreign threats to the 2020 US elections. The IC has received relevant reporting since the election and a number of agencies have not finished coordinating on the product." (2/3)

"The DNI is committed to providing this report to our customers expeditiously." (3/3)

