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Хищение 1,2 млрд грн кредита "ВиЭйБи Банка": суд заочно арестовал сестру Бахматюка

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла под стражу экс-главу Наблюдательного совета "ВиЭйБи Банка" Наталию Василюк, которая является сестрой олигарха и фактического владельца банка Олега Бахматюка, а также фигурирует по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка". Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Цитата

"28 ноября 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита – бывшему председателю Наблюдательного совета "ВиЭйБи Банка", – говорится в сообщении.

Как отметили, после ее задержания следователь судья решит вопрос о применении меры пресечения.

Добавим

По данным САП, в октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных банков "ВиЭйБи Банк" обратился в Нацбанк о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз. Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление НБУ все же незаконно выплатило 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Эти средства так и не вернули.

В ноябре 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении восьми бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы.

Напомним

Экс-глава наблюдательного совета Наталья Василюк была объявлена в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2019 году было сообщено о подозрении фактическому владельцу "ВиЭйБи Банка" Олегу Бахматюку и экс-председателю правления финучреждения Денису Мальцеву по делу завладения 1,2 млрд грн кредита.

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