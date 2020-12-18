Разбитые мечты "Арабской весны": 10 лет волны революций - одного из самых значимых событий современности

Череда революционных событий, полностью изменивших облик Ближнего Востока и Северной Африки, началась с маленького человека и большой несправедливости. 26-летний Мохаммед Буазизи из Туниса еле сводил концы с концами. Он пытался прокормить себя и своих многочисленных родных на 140 долларов в месяц, продавая фрукты на городском базаре.

Утром 17 декабря 2010 года Буазизи повздорил с сотрудницей полиции, которая дала ему пощечину и конфисковала тележку с товарами и весы. Мохаммед, который и так был должен денег за свои фрукты, попытался обратиться за помощью в мэрию, но там его отказались даже выслушать. Тогда отчаявшийся мужчина взял канистру бензина на ближайшей заправке, вернулся к зданию администрации и поджег себя. Последними словами тунисца стала фраза: “И как я, по-вашему, должен зарабатывать себе на жизнь?”.

Поступок Буазизи, вызвавший шок, незамедлительно нашел отклик среди тысяч сограждан, уставших от произвола и безразличия властей, коррупции и нищеты. Поднялось мощное протестное движение, которое в считаные дни охватило всю страну. Массовые протесты закончились отставкой президента Зин аль-Абидина Бен Али: он ушел с поста 14 января 2011 года. Бессменный авторитарный правитель, находившийся у власти 23 года, сбежал с семьей в Саудовскую Аравию.

Пример Туниса оказался “заразителен”, и в следующие недели волна протестных выступлений захлестнула соседние страны. Разгневанные толпы вышли на улицы и площади Алжира, Ливии, Йемена, Египта, Марокко и Бахрейна, волнения прокатились даже по Оману, Судану, Кувейту, Западной Сахаре, Саудовской Аравии и Ирану. Несмотря на фундаментальные отличия в государственном и общественном устройстве, движущей силой протестных движений во всех этих странах было одно и то же — достигшее критической массы недовольство качеством жизни и уровнем гражданских прав и свобод.

Как считают исследователи — ключевым фактором стало распространение неолиберальной экономической политики и авторитарных правительств в регионе. С авторитарными правительствами пришли репрессии, пытки, фальсификация выборов, отсутствие свободных политических партий, цензура и отсутствие подотчетности правительства перед своим населением.

Массовые протесты не остались без ответа властей. В начале февраля 2011 года король Иордана Абдалла II пошел на уступки и объявил о роспуске правительства. К середине месяца ликовали и улицы Египта — о своей отставке объявил Хосни Мубарак, правивший страной без малого три десятилетия. Короли Бахрейна и Марокко также обещали своим подданным реформы и перемены к лучшему. В Судане же в результате состоялся долгожданный референдум о независимости Южного Судана.

В то же время протестное движение набирало обороты в Сирии, где вскоре переросло в вооруженные столкновения с властью. А народные волнения в Ливии вылились в военный конфликт с последующей интервенцией Запада и убийством Муаммара Каддафи, правившего страной 40 лет.

Однако за десятилетие эйфорию сменило разочарование. Вместо веры в собственные силы и надежды на перемены к лучшему жители затронутых “весной” стран получили рост нестабильности, экстремизма и терроризма, затяжные вооруженные конфликты, множество беженцев и даже еще более реакционные режимы.

Если взять шесть стран, где протестное движение 2011 года было особенно сильным, то революция в Тунисе — единственная “история успеха”.

10 лет “Арабской весне” в Тунисе:

В Египте тоже все оказалось не так гладко. Исламист Мухаммед Мурси, одержавший победу на первых демократических президентских выборах в Египте в 2012 году, вскоре был свергнут военными. В итоге — 4 июля 2013 года в Египте произошёл военный переворот, после которого в конце мая 2014 года в Египте — прошли выборы. Победителем был признан Абдул Фаттах Ас-Сиси, выстроивший полицейское государство, которое оказалось еще более репрессивным чем то, что было до 2011 года.

Cюжет о том, что такое “Арабская весна” и каков эффект её восстаний во всем мире:

В Бахрейне же смены власти не произошло, но режим тоже со временем стал более авторитарным. В 2014 году в Йемене разгорелся военный конфликт между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами, к которым примкнул свергнутый президент Али Абдалла Салех. Ливия после свержения и убийства Каддафи оказалась расколота на части противоборствующими группировками. Спустя годы гражданской войны в стране сохраняется двоевластие.

Восстание сирийцев против режима Башара Асада также переросло в гражданскую войну, которая унесла сотни тысяч жизней и породила тяжелейший миграционный кризис. По данным ООН, приблизительно 6,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в другие регионы страны.

Тем не менее нельзя игнорировать и те положительные сдвиги, которые спровоцировала “арабская весна”. Она показала людям в недемократических странах, что они могут противостоять укоренившимся режимам, развила в них потребность в гражданском обществе. А социальные сети стали удобным инструментом для координации активистов. Кроме того, за это десятилетие в регионе был достигнут прогресс в области прав женщин. Ряд стран принял законы о борьбе с бытовым насилием и изнасилованиями, о защите женщин, работающих в качестве домашней прислуги, о передаче гражданства детям по матери и о предоставлении женщинам большей свободы передвижения.