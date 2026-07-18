россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов Сумщины - семь человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска совершили 43 обстрела по 26 населенным пунктам Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

российские оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию.

В Сумской общине в результате попадания управляемых авиабомб в ночь на 17 июля пострадали 52-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Из-за вражеского артиллерийского обстрела ранение получил 53-летний мужчина. После атаки БПЛА острую реакцию на стресс испытали 55-летняя женщина и 56-летний мужчина. Также в медицинское учреждение обратилась 14-летняя девушка, которая получила травмы 16 июля в результате удара вражеского беспилотника по городу Сумы