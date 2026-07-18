россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов Сумщины - семь человек пострадали
Киев • УНН
российские войска за минувшие сутки совершили 43 обстрела по 26 населенным пунктам Сумской области. Ранения получили семь человек, среди которых двое детей.
За прошедшие сутки российские войска совершили 43 обстрела по 26 населенным пунктам Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Подробности
российские оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию.
В Сумской общине в результате попадания управляемых авиабомб в ночь на 17 июля пострадали 52-летняя женщина и 6-летняя девочка.
Из-за вражеского артиллерийского обстрела ранение получил 53-летний мужчина. После атаки БПЛА острую реакцию на стресс испытали 55-летняя женщина и 56-летний мужчина. Также в медицинское учреждение обратилась 14-летняя девушка, которая получила травмы 16 июля в результате удара вражеского беспилотника по городу Сумы
В Великописаревской общине в результате удара вражеского беспилотника ранение получила 77-летняя женщина. Повреждены частный дом и сельскохозяйственная техника.
В Конотопском и Шосткинском районах в результате российских атак поврежден объект энергетической инфраструктуры, частные дома и автомобили.
На фронте произошло 276 боевых столкновений за сутки - больше всего атак на Покровском направлении18.07.26, 08:27 • 1636 просмотров