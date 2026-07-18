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На фронте произошло 276 боевых столкновений за сутки - больше всего атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1632 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 276 боевых столкновений. Больше всего штурмов, 43, зафиксировано на Покровском направлении.

На фронте произошло 276 боевых столкновений за сутки - больше всего атак на Покровском направлении

В течение минувших суток, 17 июля, на фронте произошло 276 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 265 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты применили 10 252 дрона-камикадзе и совершили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и пять пунктов управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях минувших суток украинские защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 54 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили семнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Казачьей Лопани и Лимана, а также в направлениях Избицкого и Синельникового.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в направлении Шийковки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 21 раз атаковали в районах Лимана и Озерного, а также в направлениях Новоселовки, Дробышева и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях населенных пунктов Малиновка и Никифоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлениях Молочарки и Русиного Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 43 атаки. Огневая активность и штурмы врага зафиксированы в направлениях Новопавловки, Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришиного, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого.

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Косовцевого, Верхней Терсы, Цветкового, Горького, Оленоконстантиновки, Воздвижевки и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также обезврежены три танка, десять боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, шесть средств противовоздушной обороны, пять крылатых ракет, один самолет, одиннадцать наземных робототехнических комплексов, 1914 беспилотных летательных аппаратов, 526 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

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Евгений Устименко

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