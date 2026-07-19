россияне уничтожили завод UKRTAC, который производил бронезащиту для ВСУ

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Ракетный удар по Киеву уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC. Об этом 19 июля сообщил директор по развитию Северион Дангадзе на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В то же время он отметил, что все работники предприятия остались живы.

Сегодня ночью наше предприятие пережило самую большую трагедию за всю свою историю. В результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод UKRTAC и наши склады. Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, ее опыт, знания, характер и веру - заявил Дангадзе.

Он подчеркнул, что впереди предприятие ждет сложный период, однако команда планирует восстановить работу и отстроить производство.

Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать и сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее - заявили в компании.

Директор по развитию компании Северион Дангадзе также поблагодарил сотрудников, партнеров, спасателей и всех, кто поддерживает компанию и предлагает помощь после атаки.

Контекст

UKRTAC - украинская компания, созданная в 2022 году, которая быстро нарастила производство и стала заметным поставщиком бронезащиты и тактического снаряжения.

Позиционирует себя как производитель и поставщик средств индивидуальной защиты и тактического снаряжения. В ее ассортименте - бронежилеты, бронеплиты, баллистические пакеты, шлемы, тактическая одежда, медоборудование и другое снаряжение.

В то же время часть продукции на сайте изготавливается другими компаниями, поэтому UKRTAC в некоторых случаях выступает также продавцом или поставщиком готовых изделий и комплектующих.

По данным компании, она начала работу после полномасштабного вторжения России в Украину, быстро запустила производство и изготовила первые бронежилеты. В 2022 году UKRTAC сообщала о передаче Силам обороны Украины 1424 бронежилетов.

После основания компания существенно нарастила доходы: около 4,1 млн грн в 2022 году, 236,4 млн грн в 2023 году, 1,3 млрд грн в 2024 году и 2,18 млрд грн в 2025 году. Чистая прибыль за 2025 год, по открытым данным, составила около 20,6 млн грн.

Также выросло количество работников: с примерно шести в 2022–2023 годах до 41 в 2024 году и 57 в 2025 году.

Компания участвует в государственных закупках. В частности, в открытых данных есть информация о закупке продукции UKRTAC ГСЧС. Сумма завершенной закупки составляет около 57,85 млн грн.

Напомним

В ночь на 19 июля РФ атаковала Украину 166 средствами воздушного нападения. По состоянию на 08.30 зафиксировали попадания 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.