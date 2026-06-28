россияне атаковали Сумы - повреждены промышленные объекты и жилой дом, ранена женщина
Киев • УНН
российские войска нанесли удары по Сумам управляемыми авиабомбами, повредив промышленные и складские объекты. Впоследствии беспилотник попал в жилой дом, в результате чего травмирована женщина.
В Сумах россияне атаковали промышленные, складские и жилые объекты, также пострадала женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Сначала российские войска нанесли по городу удары управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки значительные разрушения получили промышленные и складские объекты.
Спасатели оперативно обследовали поврежденные территории и ликвидировали выявленные очаги возгорания.
Затем ударный беспилотник попал в кровлю жилого дома. Из-за попадания возник пожар, который сотрудники ГСЧС быстро потушили.
В результате атаки ранена женщина.
Спасатели призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно следовать в укрытие.
Напомним
В ночь на 28 июня российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками различных типов. Украинские военные сбили или подавили 132 воздушные цели противника.