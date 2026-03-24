россия снова хочет прибегнуть к шантажу "зелеными человечками", под прицелом Эстония – разведка

россия снова пытается шантажировать Европу и мир "зелеными человечками". На этот раз "усилия" направлены на Эстонию, где в соцсетях "ожил" ранее законсервированный канал "Нарвская республика". Среди "тем" - притеснение русскоязычных, требования автономии для Ида-Вирумаа, угрозы "полномасштабным вооруженным конфликтом" в случае отказа". При этом, по данным Службы внешней разведки, рф стремится реанимировать инструментарий гибридной войны, передает УНН.

Детали

Правительство россии внесло в госдуму поправки к законам "О гражданстве" и "Об обороне", которые наделяют путина правом задействовать армию для "защиты" граждан рф, находящихся под арестом или уголовным преследованием по решениям иностранных судов, в частности тех, чья компетенция не опирается на международные договоры с москвой. Проще говоря, любой приговор любого суда, который кремль признает неудобным, отныне может стать формальным поводом для военной операции за рубежом, отметили в разведке.

В Литве заявили о высоком риске инцидентов с дронами из-за войны в Украине

Авторы законопроекта подают его как логическое развитие закона "О безопасности" – в части реагирования на "враждебные действия иностранных государств". Что именно считать враждебным действием и как конкретно будет выглядеть "защита" арестованных россиян, документ не уточняет. Намеренная размытость формулировок здесь, очевидно, является преимуществом, а не недостатком.

Законодательный маневр происходит на фоне более прикладной операции на северном фланге. 18 февраля в эстонских социальных сетях ожил ранее законсервированный канал "Нарвская республика" – с аудиторией около 700 подписчиков и знакомым контентом: притеснение русскоязычных, требования автономии для Ида-Вирумаа, угрозы "полномасштабным вооруженным конфликтом" в случае отказа. Ида-Вирумаа граничит с россией – география подобрана неслучайно - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что полиция безопасности Эстонии оценила операцию лаконично: дешево и без претензий на оригинальность. "Подобная тактика использовалась ранее – как в Эстонии, так и в других странах. Это простой способ провоцировать и запугивать общество", – отметило ведомство. Аналитики квалифицируют кампанию как психологическую операцию, рассчитанную на нагнетание тревоги в балтийских обществах.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в ответ на московские сигналы выстроил собственный месседж: в случае нападения на страны Балтии война будет перенесена на территорию самой россии.

Блокировка Telegram в россии началась раньше запланированного срока - разведка