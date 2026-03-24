росія знову хоче вдатись до шантажу "зеленими чоловічками", під прицілом Естонія - розвідка

росія знову намагається шантажувати Європу та світ "зеленими чоловічками". Цього разу "зусилля" спрямовані на Естонію, де в соцмережах "ожив" раніше законсервований канал "Нарвська республіка". Серед "тем" - пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози "повномасштабним збройним конфліктом" у разі відмови". При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки, рф прагне реанімувати інструментарій гібридної війни, передає УНН.

Уряд росії вніс до держдуми поправки до законів "Про громадянство" та "Про оборону", які наділяють путіна правом задіювати армію для "захисту" громадян рф, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів, зокрема тих, чия компетенція не спирається на міжнародні договори з москвою. Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який кремль визнає незручним, відтепер може стати формальним приводом для військової операції за кордоном, зазначили у розвідці.

Автори законопроєкту подають його як логічний розвиток закону "Про безпеку" – в частині реагування на "ворожі дії іноземних держав". Що саме вважати ворожою дією і як конкретно виглядатиме "захист" заарештованих росіян, документ не уточнює. Навмисна розмитість формулювань тут, очевидно, є перевагою, а не недоліком.

Законодавчий маневр відбувається на тлі більш прикладної операції на північному фланзі. 18 лютого в естонських соціальних мережах ожив раніше законсервований канал "Нарвська республіка" – з аудиторією близько 700 підписників і знайомим контентом: пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози "повномасштабним збройним конфліктом" у разі відмови. Іда-Вірумаа межує з росією – географія підібрана невипадково - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що поліція безпеки Естонії оцінила операцію лаконічно: дешево і без претензій на оригінальність. "Подібна тактика використовувалася раніше – як в Естонії, так і в інших країнах. Це простий спосіб провокувати та залякувати суспільство", – зазначило відомство. Аналітики кваліфікують кампанію як психологічну операцію, розраховану на нагнітання тривоги в балтійських суспільствах.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна у відповідь на московські сигнали вибудував власний меседж: у разі нападу на країни Балтії війна буде перенесена на територію самої росії.

