ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 832 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37956 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43632 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41314 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38179 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

росія знову хоче вдатись до шантажу "зеленими чоловічками", під прицілом Естонія - розвідка

Київ • УНН

 • 3290 перегляди

кремль змінює закони для застосування армії за кордоном та активує сепаратистські канали в Естонії.

росія знову хоче вдатись до шантажу "зеленими чоловічками", під прицілом Естонія - розвідка

росія знову намагається шантажувати Європу та світ "зеленими чоловічками". Цього разу "зусилля" спрямовані на Естонію, де в соцмережах "ожив" раніше законсервований канал "Нарвська республіка". Серед "тем" - пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози "повномасштабним збройним конфліктом" у разі відмови". При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки, рф прагне реанімувати інструментарій гібридної війни, передає УНН.

Деталі

Уряд росії вніс до держдуми поправки до законів "Про громадянство" та "Про оборону", які наділяють путіна правом задіювати армію для "захисту" громадян рф, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів, зокрема тих, чия компетенція не спирається на міжнародні договори з москвою. Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який кремль визнає незручним, відтепер може стати формальним приводом для військової операції за кордоном, зазначили у розвідці.

Автори законопроєкту подають його як логічний розвиток закону "Про безпеку" – в частині реагування на "ворожі дії іноземних держав". Що саме вважати ворожою дією і як конкретно виглядатиме "захист" заарештованих росіян, документ не уточнює. Навмисна розмитість формулювань тут, очевидно, є перевагою, а не недоліком.

Законодавчий маневр відбувається на тлі більш прикладної операції на північному фланзі. 18 лютого в естонських соціальних мережах ожив раніше законсервований канал "Нарвська республіка" – з аудиторією близько 700 підписників і знайомим контентом: пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози "повномасштабним збройним конфліктом" у разі відмови. Іда-Вірумаа межує з росією – географія підібрана невипадково 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що поліція безпеки Естонії оцінила операцію лаконічно: дешево і без претензій на оригінальність. "Подібна тактика використовувалася раніше – як в Естонії, так і в інших країнах. Це простий спосіб провокувати та залякувати суспільство", – зазначило відомство. Аналітики кваліфікують кампанію як психологічну операцію, розраховану на нагнітання тривоги в балтійських суспільствах.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна у відповідь на московські сигнали вибудував власний меседж: у разі нападу на країни Балтії війна буде перенесена на територію самої росії.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Естонія