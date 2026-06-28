россия превращает учителей в пропагандистов на оккупированных территориях - ЦПД
Киев • УНН
россия системно обрабатывает детей на оккупированных территориях, готовя учителей к идеологической работе. В Бердянске провели конференцию по "историко-духовным ценностям" как часть стратегии кремля.
На временно оккупированных территориях Украины Россия усиливает системную идеологическую работу с детьми, в частности через подготовку действующих и будущих педагогов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
По данным ЦПД, идеологическая обработка детей на временно оккупированных территориях приобретает все более системный и агрессивный характер. Особое внимание российское государство уделяет подготовке учителей к так называемой "правильной" идеологической работе с детьми.
В качестве примера привели научную конференцию по "историко-духовным ценностям", которая прошла в "Азовском государственном педагогическом университете им. Осипенко" в оккупированном Бердянске.
В ЦПД отмечают, что такие мероприятия - часть долгосрочной стратегии кремля. российское руководство понимает, что удерживать оккупированные территории только с помощью армии невозможно, поэтому пытается установить контроль над мировоззрением местного населения.
Самая уязвимая мишень такой политики - дети, поскольку их мировоззрение еще формируется и они особенно чувствительны к влиянию со стороны учителей.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что подобные мероприятия фактически превращают педагогические университеты в центры идеологической подготовки, а учителей - в инструмент российской пропаганды.
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