российский БПЛА попал в многоквартирный дом в Харькове, женщина испытала стресс
Киев • УНН
В воскресенье российский дрон попал в фасад многоквартирного дома в Киевском районе Харькова на уровне 10 этажа. 59-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь.
В воскресенье, 28 июня, российский БПЛА попал в многоквартирный дом в Киевском районе Харькова, женщина получила острую реакцию на стресс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Сначала сообщалось, что дрон попал между 7 и 8 этажами. Позже стало известно, что попадание БПЛА зафиксировано в фасад многоквартирного жилого дома на уровне 10 этажа. Было повреждено остекление окон.
59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс в результате удара вражеского дрона. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь
Напомним
российские войска 27 июня дважды менее чем за час атаковали автозаправочные станции в Дергачах Харьковской области. В результате второго удара пострадали два человека.