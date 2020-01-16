Россия в Совет Европы требует "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 10518 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 18503 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 36710 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 74861 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 137399 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 143171 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 204270 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199004 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 418323 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230871 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 26644 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 19465 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 24244 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 21127 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 12292 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 170858 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 157989 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 245066 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 418323 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 523541 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 74861 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52792 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51018 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57594 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87955 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Россия в Совет Европы требует "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине

Киев • УНН

 • 13884 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Запрет на публикацию русскоязычной рекламы в Украине, который вступил в силу с четверга, якобы “дискриминирует миллионы граждан этой страны” и Совет Европы должен отреагировать на “систематическое игнорирование” Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по этому поводу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский, пишет УНН.

Россия в Совет Европы требует "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине

“С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины”, — говорится в распространенном постпредством заявлении.

Солтановский указал на то, что “правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы” по ее закона о государственном языке.

“Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека”, — подчеркнул он.

Permanent Representative of Russia to #CouncilofEurope Ivan #Soltanovsky : from January 16 the media in #Ukraine are allowed to produce advertising only in Ukrainian or an official language of the EU for those media which broadcast in the languages of the EU member-states. pic.twitter.com/yla9J7Y5Fi

— RussianMissionCoE (@CoE_Russia) January 16, 2020

Ivan #Soltanovsky : We renew our appeal to the #CouncilofEurope to react to continuing disregard by Ukraine of its international human rights commitments.

— RussianMissionCoE (@CoE_Russia) January 16, 2020

Как писал УНН, национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46