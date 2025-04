Россия в Совет Европы требует "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине

“С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины”, — говорится в распространенном постпредством заявлении.

Солтановский указал на то, что “правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы” по ее закона о государственном языке.

“Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека”, — подчеркнул он.

Permanent Representative of Russia to #CouncilofEurope Ivan #Soltanovsky : from January 16 the media in #Ukraine are allowed to produce advertising only in Ukrainian or an official language of the EU for those media which broadcast in the languages of the EU member-states. pic.twitter.com/yla9J7Y5Fi

Ivan #Soltanovsky : We renew our appeal to the #CouncilofEurope to react to continuing disregard by Ukraine of its international human rights commitments.

Как писал УНН, национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”.