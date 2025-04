Росія у Раді Європи вимагає "відреагувати на заборону російськомовної реклами" в Україні

“З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу тільки українською або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України”, — йдеться в поширеному постпредством заяві.

Солтановський вказав на те, що “уряд України продовжує нехтувати громадською думкою Венеціанської комісії Ради Європи” щодо її закону про державну мову.

“Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі прав людини”, — підкреслив він.

Permanent Representative of Russia to #CouncilofEurope Ivan #Soltanovsky: from January 16 the media in #Ukraine are allowed to produce advertising only in Ukrainian or an official language of the EU for those media which broadcast in the languages of the EU member-states. pic.twitter.com/yla9J7Y5Fi

Ivan #Soltanovsky: We renew our appeal to the #CouncilofEurope to react to continuing disregard by Ukraine of its international human rights commitments.

Як писав УНН, національні збори Угорщини звернулися до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”.